Jean Segura sends Team Dominican Republic to a win-or-go-home matchup tomorrow night against Team Puerto Rico! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/sOx1ss1l69 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2023

陣中擁有許多明星強打者的多明尼加，今（15）日在七局就以10比0扣倒西亞球隊以色列，搶下小組賽第2勝，這也代表D組戰績已經無人能超越委內瑞拉，委國提前以分組第一搶下8強門票，多明尼加下一戰交手同為2勝1敗的波多黎各，成為誰贏誰晉級的生死戰。

多明尼加揮別首戰吞敗陰霾拿下2勝，最大功臣仍是投手群的貢獻，2戰下來僅僅只丟掉1分，本戰先發投手康崔拉斯（Roansy Contreras）送出4次三振，只被敲出1支安打沒有失分，三局上二壘有人危機碰上以色列強打彼德森（Joc Pederson），多明尼加決定換上卡布瑞拉（Génesis Cabrera）接替康崔拉斯登板，讓彼德森左外野方向界外飛球出局。

馬恰多（Manny Machado）在三局下打出陽春砲，寫下連續2場開轟紀錄，也是馬恰多生涯在WBC第3發全壘打，此戰他貢獻雙安，一個人就進帳3分打點，七局下多明尼加卡諾（Robinson Cano）、克魯茲（Nelson Cruz）接連擊出安打，再靠著瑟古拉（Jean Segura）再見安打，克魯茲快馬加鞭跑回再見分，同時他也兼任本次多明尼加經典賽代表隊的總管，最終球隊以10比0輕鬆擊垮以色列，送對方淘汰出局。

這場勝利也代表目前3勝0敗的委內瑞拉，將會在D組當中獨走，確定將以分組第1之姿晉級8強，對手會是C組排名第2的球隊，至於另1張淘汰賽門票，將由同戰績的多明尼加及波多黎各爭取，多明尼加曾於2013年奪下WBC冠軍，而波多黎各則是在上屆打進冠軍賽，勢必是一場精彩程度破表的生死大戰。