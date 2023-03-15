立委爆料國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥施壓通過執照審查，報載北檢已將NCC主委陳耀祥列為《貪汙治罪條例》、瀆職罪被告，立法院交通委員會今日提出臨時提案，籲陳耀祥能迴避後續鏡電視審查，陳耀祥今日表示「我無法接受」，他對於鏡電視的股東爭議，NCC「公親變事主」也覺得很無奈，召委陳雪生指示目前相關案件還在報載階段，待收到地檢署公函再行處理。

立委去年接獲吹哨者錄音檔，爆料鏡電視創辦人裴偉透過總統府、行政院高層關係向陳耀祥施壓通過執照審查，引發軒然大波。士林地檢署以NCC轄區為北檢，將府院及NCC疑涉包庇鏡電視不法案，移轉台北地檢署偵辦，北檢已將NCC主委陳耀祥列為《貪汙治罪條例》、瀆職罪被告，指派檢肅黑金專股檢察官分「他字案」偵辦中。

陳耀祥今日在立院表示，他到現在都沒有看到這個新聞，不知道發生什麼事，去年就有民眾到NCC去控告，對於鏡電視股東紛爭，他覺得「公親變事主」，到目前為止沒有接道偵察通知，不知道是他字案還是偵字案，他強調他個人是清白的、沒有辭職的問題，相關案件有沒有需要迴避，這也是NCC的問題。

交通委員會召委陳雪生表示，這應等到北檢給立法院文件再處理，屆時會通知陳耀祥迴避，臨時提案暫時不處理，提案人陳椒華、邱顯智最後也同意。陳耀祥表示，表示若真的被列被告，到時候不是迴避的問題，是NCC能不能處理的問題，這類型案件他字案很多，表示應該有檢查機關明確的文件通知。

目前鏡電視涉及不法案件，台北地檢署除偵辦NCC主委陳耀祥涉貪瀆案外，另鏡電視前董事長陳建平質疑鏡電視非常規交易，向台北地檢署告發鏡電視創辦人裴偉涉嫌違反《公司法》、《刑法》背信罪，亦分「他字案」偵辦中。