吃巧克力不只有助緩解女性經期不適，研究還發現，男性吃巧克力更有保護心臟的效果。另外，蘆筍也有助肝細胞解毒的功能，代謝酒精的速度更快，可減輕宿醉不適。

很多男性對於女性藉「消除經痛」之名愛吃巧克力可能不以為然，不過據英國阿伯丁大學的研究發現，黑巧克力有助抗凝血，尤其是男性食用濃度70％的黑巧克力後，預防血小板凝聚形成血栓的作用比女性還要好。血小板凝聚形成血栓，是醫界認為可能引起心肌梗塞或中風的原因，在食用黑巧克力後的2小時內，抗凝血作用達到高峰，效果隨後則遞減。效果最高可維持2天，因此，最好天天食用，但一定要吃濃度高於70％以上的黑巧克力才有效。

刊登在《食品科學期刊》，由南韓濟州大學所做的研究則發現，從蘆筍的葉片及莖處萃取一種氨基酸及礦物質，可加速肝臟代謝毒素，有助於酒精代謝，可以解酒及消除宿醉所引起的頭痛等不適。這已不是南韓第一次從蘆筍中發現有助提高肝功能及具有解酒的作用，不僅是吃蘆筍本身，蘆筍葉中含有的有益成分更高。

另外，香港大學醫學院生物儲學系的研究人員，則從紅葡萄表皮及紅酒中可萃取出的抗氧化物質白藜蘆醇，具有活化長壽基因、有效抗衰老的效果。研究人員從有早老症的老鼠實驗中發現，白藜蘆醇可結合衰老時變異的人體蛋白質「LAMIN A」，並可活化長壽基因「SIRT1」，結果有早老症基因的老鼠壽命因而延長3成。目前研究人員已招募到50~60位患者進行試藥研究，可望在未來10年內發展出抗老化、延長壽命的藥物。

吃對食物可以讓您更健康，但由美國及加拿大的究人員所做的研究則提醒，吃錯食物不僅讓人發胖，還可能引致骨質疏鬆症。在這項研究中發現，常吃高油脂及高糖分的垃圾食物不僅會增胖，糖分和脂肪不僅會阻礙鈣質吸收，也會使骨質流失，讓人的骨密度變差。

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