國民黨中常會今將成立「中央選戰策略會報」，但有部分人選認為是爭議人物，新北市長侯友宜今天表示，相信朱立倫主席有妥善方案會處理。

據了解，成員包括李全教、曾銘宗、傅崐萁、黃昭順等人，主要負責審核各立委選區提名作業時程、名額及建議輔選方式。