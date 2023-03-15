國民黨選策會有爭議人物？ 侯友宜：相信朱主席 11:292023/03/15 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今天表示，相信朱立倫主席有妥善方案會處理。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨中常會今將成立「中央選戰策略會報」，但有部分人選認為是爭議人物，新北市長侯友宜今天表示，相信朱立倫主席有妥善方案會處理。 據了解，成員包括李全教、曾銘宗、傅崐萁、黃昭順等人，主要負責審核各立委選區提名作業時程、名額及建議輔選方式。 退將點出深藍想法 盼侯友宜對「這件事」：要有主張 藍白合有許多討論空間 羅智強曝民眾黨「配票關鍵」 賴清德今登記民進黨內初選 最大對手侯友宜回應了 #侯友宜 #國民黨 #選策會 #朱立倫 #爭議人物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱立倫請益2024 馬英九盼國民黨團結一致 17:592023/03/14 政治 新北綠營議員挺賴選總統 齊力炮轟侯友宜等「黃袍加身」 10:372023/03/15 政治 基捷負擔民調惹議 市府：了解民意 04:102023/03/15 地方新聞 謝衣鳳證實：接國民黨彰化黨部主委 14:382023/03/14 政治 新北余天傳讓位綠陷三腳督 藍鎖定蔡明堂 04:102023/03/15 政治要聞 呂秀蓮推民間國是會議 朝野黨團肯定 04:102023/03/15 政治要聞 鍾東錦撤回對國民黨起訴！背後推手是「伯公」 15:362023/03/14 政治 張亞中：非綠聯盟不應只是誰配誰 04:102023/03/15 政治要聞 新北行動治理座談 里長拱侯選總統 04:102023/03/14 政治要聞 宏都拉斯邦交危機 侯友宜說話了 10:312023/03/15 政治 朱立倫認了？黨內高層曝：徵召侯友宜戰2024成定局 08:222023/03/14 政治 高雄立委第6選區超搶手 藍表態者眾 04:102023/03/14 地方新聞 趙天麟表態 不挺湧言會議員選立委 04:102023/03/15 政治要聞 立委呼籲 讓陸客入境才能救金門經濟 04:102023/03/15 話題觀察 侯友宜等4官員獲不起訴 恩恩爸聲請再議 09:082023/03/15 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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