國民黨中常會今將成立「中央選戰策略會報」，但有部分人選認為是爭議人物，新北市長侯友宜今天表示，相信朱立倫主席有妥善方案會處理。

據了解，成員包括李全教、曾銘宗、傅崐萁、黃昭順等人，主要負責審核各立委選區提名作業時程、名額及建議輔選方式。

退將點出深藍想法 盼侯友宜對「這件事」：要有主張
藍白合有許多討論空間 羅智強曝民眾黨「配票關鍵」
賴清德今登記民進黨內初選 最大對手侯友宜回應了
#侯友宜 #國民黨 #選策會 #朱立倫 #爭議人物