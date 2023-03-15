好市多不定期推出新商品讓民眾嚐鮮，一名女網友表示，昨下午到好市多買6入的提拉米蘇杯，回家才發現裝提拉米蘇的容器是玻璃杯，她吃完後留下再利用，當做水杯、甜點容器或種小植物等，她說一組369元杯子可重複使用「我覺得有賺到」，貼文引發熱議，網友也笑說「原來是買杯子送提拉米蘇」。

原PO昨（14）日臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，在賣場買6入的提拉米蘇杯，由於外包裝有塑膠袋包，她買回家拆開吃才發現裝提拉米蘇的容器是玻璃杯，讓她又驚又喜。

原PO表示，吃完的玻璃杯可以留下來重複使用，在家做點心拿來當點心杯或當水杯用，也可以種植小植物，一組369元，「我覺得有賺到耶！」從好市多官網上資訊可見，6入的提拉米蘇杯只有在賣場販售，以蛋糕和提拉米蘇基底，上面撒上一層可可粉，產地為義大利。

好市多賣場限定杯裝提拉米蘇。（圖／翻攝自好市多官網）

貼文曝光，激起許多網友回應，「今天也買了，對於小家庭很方便，味道也很好吃」、「味道不錯，但很甜且有酒味」、「原來是買杯子送提拉米蘇」、「覺得太甜，杯子很實用」、「我願意為了杯子去買這一款甜點」。

留言中也有不少購入的會員分享玻璃杯用途，「可以拿來做大豆蠟燭，也很美」、「我媽拿來取代她的量米杯，她說容量一樣」、「我當酒杯啦」、「這個喝冰滴咖啡很讚」。