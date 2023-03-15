卓越看好STEAM素養教育長期趨勢發展，集團近年致力完善全科專業師資團隊與培訓制度、教材研發與線上、線下資源整合、以及多元素養班次開課等佈局，全方面提升卓越於台灣教育市場高度競爭利基，在高進入門檻的高中領域奠定良好穩健營運基礎。

去年國中、國小領域業務上的突破，帶動國中、國小合計營收比重自2021年的25.02％、至2022年進一步攀升達29.08％水準，有效增添集團營運成長。在多元素養課程推廣、業務銷售結構調整及成本與費用良好控管下，2022年整體毛利率50.15％，刷新歷年新高。

陳立教育已於去年第3季新增新莊分校國中部，並持續針對目前旗下全台共11間分校擴大國中招生計畫，加上已完成高雄地區國中補教實體業者「易禾教育」合作營運模式調整等，有助於高中、國中領域業務提升。此外，去年積極拓展具有數學邏輯思維概念的「Brain Max 桌遊教具」學習系統業務合作，並在今年起向上進一步拓展成人職教領域整合，目前已持有學米公司股權47.43％，積極打造「學米XUEMI」全方位線上學習平台為成人職涯發展。