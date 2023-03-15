黃健豪認為，王國材是在辯解，一開始的遊戲規則，台鐵被歸類在跨區通勤，交通部補助9成。（張亦惠攝）

高雄市區內通勤月票399元包含台鐵，引發台中市議員要求中市也要納入，台中市長盧秀燕昨天表示，原本的規定市內通勤台鐵不補助，她將到行政院會爭取。交通部長王國材則回應，不論區內及跨區都補助9成，台中市可能誤解規則。台中市國民黨議員今天開記者會聲援盧秀燕，黃健豪更說，王國材是在辯解，應統一發公文向各縣市說明清楚。

議員羅廷瑋表示，昨天議會最重要的提案就是關於通勤月票納入台鐵，台中日前宣布299元是台灣最強方案，交通部給的遊戲規則就是沒有納入台鐵，沒想到高雄竟然可以有不同的規則，到底是美麗的誤會？還是藍綠縣市不同待遇？希望交通部要說清楚講明白，不要有不同的計分方式，讓市民權益受損。

羅廷瑋強調，為何高雄一開始的399方案也沒有納入台鐵？在議會開議時突襲式的宣布399又可以納入台鐵，那不也是高雄一開始也是誤解交通部的遊戲規則，交通部應該說清楚講明白。

交通部長王國材天回應媒體時表示，不管區內、跨區都補助9成，是台中市誤解交通部的用意。黃健豪強調，王國材是在辯解，交通部當初給各縣市的方案中，是市區公共運輸跟跨境有不同的補助，分為其中市區只有捷運、市區公車、公共自行車，交通部補助直轄市一半；台鐵被歸類在跨城際運輸，交通部補助9成，所以目前台中的299方案才沒有包含台鐵，希望交通部統一發公文跟各縣市說清楚。

台中市西南屯區立委擬參選人廖偉翔表示，盧市長很支持推動台中公車，所以市民本來就有雙十公車的免費優惠，用「搭公車不用錢」來算月票票價基準促成了全台最優惠的299元月票，希望明天市長到院會爭取時，交通部可以明確承諾台中跟高雄一樣，加量不加價299吃到飽。