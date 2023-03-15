衛福部台北醫院泌尿科醫師蔡伊達表示，鞘膜先天異常者，較易發生睪丸扭轉。（台北醫院提供）

衛福部台北醫院近期接收1名17歲患者，他在打球之後突然感到右邊陰囊劇右下腹痛、頻尿，且痛到無法走路，就醫檢查後發現睪丸呈現黑紫色缺血狀態，所幸即時手術治療，否則很可能壞死而必須切除。

院方表示，該名少年到急診檢查後，兒科醫師排除其他原因，判斷疑似為睪丸扭轉，立即會診泌尿科，經醫師以彩色都卜勒超音波掃描，確定為右側睪丸扭轉，立即行徒手睪丸反扭轉復位術，恢復血流後立即排陰囊探查手術，開刀便發現幾乎壞死的「紫黑色蛋蛋」，幸好即時搶救，經評估不需切除睪丸。

不過醫師發現少年的鞘膜先天異常，比一般人容易發生雙側睪丸扭轉，所以透過雙側睪丸固定術，將左右兩邊的睪丸都固定在陰囊底及壁上，避免日後復發，少年術後觀察2天便出院，目前已恢復正常生活。

衛福部台北醫院泌尿科蔡伊達指出，睪丸扭轉好發於12至18歲青少年，因青少年提睪肌的收縮反射比成年人強，在青春期階段睪丸快速發育增大，若合併鞘膜先天發育異常，睪丸易向前倒或變橫置，受外力撞擊和激烈運動可能使精索裡的提睪肌激烈收縮，特別容易造成睪丸扭轉。

蔡伊達也提醒，睪丸扭轉的即時診斷與即時醫治非常重，逾6小時恐使睪丸因缺血性壞死，若超過12小時才進行手術，有五成以上病人因睪丸缺血壞死而被摘除，若超過24小時，則高達九成以上，且壞死的睪丸若不摘除，將因產生睪丸抗體影響另一側正常睪丸的功能，嚴重將導致不孕。