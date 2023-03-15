大陸《環球時報》15日引述外電報導，宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚當地時間14日發推文稱，她已指示宏都拉斯外交部長愛德華多·雷納尋求與中華人民共和國建立正式外交關係。對此，中國外交部發言人曾於去年底回應表示，反對台獨分裂、堅持一個中國原則是大勢所趨、人心所向。製造「兩個中國」、「一中一台」沒有前途。中方願在堅持一個中國原則基礎上，發展同世界各國的友好合作關係。

美媒報導指出，宏都拉斯「轉向北京」將加劇台灣的孤立。

《環時》報導，宏都拉斯目前沒有與中國大陸建交。在2021年11月29日中國外交部舉行的例行記者會上，有記者提到，在宏都拉斯總統選舉中，初步計票結果顯示卡蕬楚將獲得壓倒性優勢，她已宣布勝選。她曾提出與台灣斷交轉與中國大陸建交的想法。對此，中國外交部發言人汪文斌表示，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。反對台獨分裂、堅持一個中國原則是大勢所趨、人心所向。製造「兩個中國」、「一中一台」沒有前途。中方願在堅持一個中國原則基礎上，發展同世界各國的友好合作關係。