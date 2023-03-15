隨著科技進步，詐騙犯罪內容與分工更加精細，民眾防不慎防。民眾黨立法院黨團15日召開記者會，質疑政府防詐措施仍停留在淺層「防堵」，政府不斷宣誓成立「打詐國家隊」，各部會只會互踢皮球，詐騙案件與財損連年攀升，譴責主管機關不作為，並呼籲政府加速監管、運用人工智能進行犯罪防治，喊話行政院長陳建仁「挺直腰桿」，該做的事情趕快做。

賴香伶指出，故宮逾10萬國寶圖檔去年遭駭外流，官方現在才開始研擬要求兜售網站下架，防範資料外流與追回的標準作業程序明顯出現問題，個資外洩問題頻傳，連中央都變成受害者；柬埔寨總理收到詐騙簡訊，IP位置就在台灣，科技大國變成數位詐騙王國，類似犯罪在國內日益猖獗，卻看不到政府有所作為。

賴香伶說，前行政院長蘇貞昌任內大動作宣示要組建跨部會「打詐國家隊」，然而根據刑事局統計，2018年到2022年間詐騙案不斷攀升，光去年詐騙財損將近70億元，5年成長75％，詐騙案野蠻生長、越打越多，儼然成為國安危機。然而內政部長林右昌換湯不換藥，又要再次整合數發部、金管會、通傳會打擊詐騙，「打詐國家隊」一再重組，民眾被騙的狀況卻從未改善。

她直言，政府逃避責任的「駝鳥心態」是打詐失敗最大原因，數發部應該杜絕企業個資外洩防堵詐騙破口、通傳會要持續篩查低成本、高獲利的詐騙簡訊、金管會更得加強監管加密貨幣被用於洗錢，但如今各機關不務正業只會踢皮球，她譴責主管機關的不作為，呼籲執政黨拋棄推諉塞責的態度，從認錯開始改起。

陳琬惠表示，根據刑事局統計，單就網路詐騙案2018年財損約4.7億元、8593人被害；2022年財損超過20億，被害人數超過1萬3千人，增長幅度高達6成，很大原因在於金融科技與金流工具日新月異，警方查緝手段面臨瓶頸，政府的金融科技、工具管理也要與時俱進，才能有效打擊犯罪。

陳琬惠說，打詐議題牽涉多個部會，政府不能被罵才要動，請陳建仁痛定思痛、挺直腰桿，該做的事情趕快做；不只民眾個資外洩，故宮系統去年6月遭駭，大量典藏品圖檔外流在網路公開販售，故宮輕描淡寫說「不是被駭，是被截圖。」這種說法反映政府系統完全不設防，駭客想來就來、想爬就爬。另外，詐騙集團冒用名人鼓吹投資，非常猖狂，若「不設防」就是政府對於資安乃至於詐騙防治的態度，也難怪詐騙案件不斷飆升，幾乎成為台灣民眾日常。

陳琬惠指出，近期以ChatGPT為首的人工智能語言模型興起，也被不法人士用來犯罪，模擬真實專家口吻、快速產製客製化的犯罪內容，讓民眾更容易受蠱惑。人工智能還可自動化詐騙流程，包括發送詐騙訊息、收集受害者訊息，增加受害者的風險，人工智能用於詐騙產業已是現在進行式，政府必須馬上著手監管，加速犯罪防治，才能確實保障民眾的財產與安全。

民眾黨團呼籲，「打詐國家隊」不能淪為口號，跨部會從技術、金融管理與教育宣導多管齊下，才能有效治理詐騙，請政府拿出承認錯誤的勇氣，切莫繼續以拖待變，讓國人一再受騙。