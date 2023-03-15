台灣義務役拍板定案明年恢復為1年，預計2024年元旦生效，適用對象為民國94年次之後出生的役男，對此，知名作家苦苓先是透露當今軍中狀況，接著指出：「大家都在討論一年兵役的問題，卻忽略了目前四個月的兵役都在做什麼」，甚至感嘆：「國軍正在自我毀滅」，簡短幾句話引起網友議論。

苦苓透露友人小孩正在服役，經過一個月新兵集訓後分發到部隊，原本規定每天早上要跑步，但因為提議要跑步的人會被瞪，因此便再也沒有跑步過，上刺槍術時，只見有班長表示「我今天不想上課耶」，所有人便異口同聲附和，因此整堂課所有人便滑手機打發時間，像是室內課跟莒光日也是比照辦理，連週休二日離營返家，班長都還要一天打四通電話確認沒事，其中一通還規定要用視訊，讓他不免感嘆：「上班長不是來領導、訓練、『操』大家的，比較像保母，最高原則就是『只要阿兵沒有出事、平平安安退伍就好』」。

苦苓指出班長如今也不會打駡阿兵哥，最嚴重處罰就是伏地挺身20下，主要是有立委和議員送役男入伍時，會發放名片叮嚀「誰欺負你打電話過來」，此舉讓阿兵哥更加有恃無恐，接著指出朋友在軍中服役的小孩表示：「農曆春節到二二八這段期間，在部隊裡完全不出操，到底是為什麼他也不明白，有問過班長，班長只說這是敏感期間，上級有交代盡量避免出事或被投訴，總之平安最重要」，因此整天在室內打屁滑手機，四個月一晃很快就過去。

苦苓指出不確定這種狀況在國軍有多普及，但「少爺兵」明顯無法作戰，就算退伍後再搞後備役訓練也沒用，畢竟已經做了四個月國家米蟲，不免擔憂「如果四個月的兵是這樣，那麼即將延長為一年的兵又會是怎樣呢？『班長保母』的任務期就更長了」，也讓士兵出事或申訴機會更多，想要多花兩倍時間把少爺們變成英勇戰士是不可能，但要多花掉國家大筆預算倒是肯定的。