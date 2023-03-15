消防局車禍救助大隊組合訓練演練過程詳實逼真，猶如真實救災現場一般。(圖／金門縣消防局提供)

金門近來車禍頻傳，加上疫情趨緩國內旅遊景氣回溫，旅客遊金租車代步將加大地區車流量，事故發生率亦可能提高。為防範未然並提升消防員車禍救助能力，金門縣消防局第二大隊於14日下午，在金沙分隊後方訓練場地舉行車禍救助大隊組合訓練，以強化消防局車禍救助能量。

消防局指出，車禍救助大隊組合訓練，利用「簡單」、「安全」、「效率」、「空間」、「穩固」等五大原則，以及「以人為本」的信念來操作全流程。演練模擬情境為金沙分隊後方道路發生交通事故，一民眾遭車輛撞擊壓困車底，另一民眾夾困於堆疊的車輛中，且車門皆已變形無法開啟，民眾發現立即向119報案請求救援。

此次演練依照車禍救援通用流程（FAST SMR）［一、評估現場環境（Fast evaluation），二、建立作業區域(Area)，三、車體穩固(Stable)，四、接觸傷患(Trauma／Triage)，五、開創空間（Space），六、傷患脫困（Movement），七、現場復原(Recovery)］進行，消防人員利用枕木、墊塊、棘齒輪束帶、支撐柱執行車輛穩固作業，並用手搖式千斤頂將車體頂起及各式破壞器材破壞車體，順利協助傷患脫困，整個演練過程詳實逼真，猶如真實救災現場一般。

消防局第二大隊大隊長陳國瑋表示，依金門縣警局統計資料顯示，今(2023)年1至2月份交通事故共發生231件，造成2人死亡、177人受傷，藉此呼籲道路使用人要養成遵守道安規則的習慣，消防人員未來亦將持續勤勉於消防各項教育訓練工作，以提升同仁消防專業技能，保障縣民生命財產安全。