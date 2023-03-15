日本首位YouTuber議員東谷義和（Yoshikazu Higashitani）成為第一個因「曠職」被踢出國會的議員。他從去年當選參議員以來，7個月從未出席過國會會議，昨（15）日參議院紀律委員會成員一致通過，將除去東谷義和的議員身分並逐出議會。這是參議院對議員所能做出的最嚴厲處分，而東谷義和也是1950年以來，被逐出議會的第一人。

綜合外媒報導，東谷義和當選議員前已是一名YouTuber，以爆料藝人黑歷史聞名，在IG上擁有超過31萬名粉絲。他所屬的政黨「政治家女子48黨」（原名「NHK黨」），宗旨是要求NHK改革，廢除向民眾強制徵收收視費的制度。

東谷義和被戲稱為「no-show議員」，他自去年7月當選參議員後，一直拒絕出席議會，理由是擔心自己會因為YouTuber時期捲入的詐騙和誹謗案，遭到當局拘捕。報導指出，他目前住在阿拉伯聯合大公國，國會日前要求他飛回東京向參議院道歉，強調這是他最後的機會，但東谷義和仍然不願現身，並在YouTube宣布計畫前往土耳其，將擔任議員期間的薪水捐給當地震災區。據參議院統計，東谷義和自當選以來，所得的薪水超過日幣1700萬元（約新台幣391萬元）。

這是自1950年小川友三之後，日本時隔73年再有國會議員遭到驅逐。當年小川友三因為在預算案表決時，投下與發言內容相反的決議票，因此被除名。東谷義和則是日本史上第一位，因為持續缺席議會而被除名的議員。他的席位將由同黨籍另一名參議員候選人遞補。