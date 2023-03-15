41歲美女主播吳宇舒和媒體人朱凱翔結婚10年，最近公開超音波照，證實懷孕五個月。昨（14日）吳宇舒在臉書坦言，雖然第一次植入胚胎就成功懷孕，但備孕過程困難重重，甚至還要動手術，讓她哀號：「療程如果不能一氣呵成，我不想生了啦！」

吳宇舒14日在臉書轉發去年12月分享的備孕文章，她回憶自己好幾年前身體有些狀況，趁卵巢功能不錯的時候就凍卵10幾顆，因生育決心不強，遲遲沒有植入，直到某天丈夫提議：「我們來生一個妹妹吧！」吳宇舒才開始認真備孕，過程卻比想像中的還要曲折。

吳宇舒透露備孕第一次看診，照超音波時發現輸卵管水腫、子宮積水，就算植入胚胎也會被沖走，醫生建議她要開第三次刀解決問題。過程中，吳宇舒又發現骨盆腔發炎，導致嚴重腸沾黏而阻塞，且沾黏的位置就在輸卵管附近，讓她慶幸有安排此手術。

吳宇舒開刀完休養一個月，準備植入胚胎時，卻發現子宮積水還在，只好服用非自然週期的賀爾蒙藥，期間不能碰蔬果高纖食品，讓她三不五時就萌生放棄懷孕的念頭。子宮積水消失後，吳宇舒植入半小時就去上班，十天後驗血順利著床，「一次成功！」

根據《ETtoday星光雲》報導，吳宇舒懷孕第8周時，3天內接連出血3次，坦言不是不擔心，而是懷孕初期只能常休息、打針，窮緊張也沒用，幾天後複診確定寶寶一切健康，她也透露胎兒的性別是女生。