我中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚14日發布推文表示，已指示外交部長處理與中國大陸建立正式關係的事宜，對此宏國外交部長雷依納（Eduardo Reina）表示，歐美都與北京有關係，宏國「必須實際」，並尋求人民的「最大福祉」。另外外媒引述我方消息人士指出，台灣必須「用盡一切可能方法」來維持與宏國的外交關係。

路透社報導，我中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）14日晚間發布推文，宣布已指示外交部長雷依納處理與北京建立正式關係的事宜後，雷依納當晚接受當地電視台訪問時回應表示，「總統是務實的，美國、歐洲都與中國有關係，很少有國家沒有和世界巨人建立關係」，「我們必須非常實際地看待事情，並且尋求宏都拉斯人民的最大福祉。」

另外我外交部對此回應指出，已向宏國政府表達嚴正關切，請宏國謹慎斟酌，切勿落入圈套，路透社引述我方消息人士指出，台灣必須「用盡所有可能方法」來維持與宏都拉斯的外交關係。

報導也引述宏國反對黨領袖贊布拉諾（Tomas Zambrano），他表示宏國轉向與北京建交，可能影響宏國與最大貿易夥伴美國的關係，尤其許多宏國家庭相當仰賴在美國親戚的匯款。

台灣與宏都拉斯於1941年建交，目前宏國與北京僅維持貿易關係。

台灣前中南美洲友邦尼加拉瓜於2021年與我斷交，美國國務院當時曾鼓勵其餘友邦繼續維持與我外交關係，批評尼國決定並未反映尼國人民意志。

針對宏國將與北京建立關係，美國國務院尚未置評。如果宏國與我斷交，台灣將僅存13個友邦。