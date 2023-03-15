近日，許久未見的老牌央視主持人朱迅在節目《幸福帳單》裡的臉部狀態引發熱議，在某段影片中，朱迅拿著蠟燭在節目裡挑戰「爆破音吹蠟燭」，她需要在一首詩的時間裡，用說話的氣息吹滅蠟燭。在特寫的鏡頭中，她的近照也令許多網友驚訝不已。

許多網友發現特寫鏡頭下的朱迅臉部僵硬，五官不如以往秀麗，紛紛懷疑她整形失敗，不過粉絲們跳出來力挺她：「朱迅沒有整形，年齡問題加上兩次抗癌經歷，很辛苦的。」眾人才驚覺朱迅其實已經與癌症病魔抗爭了30多年，她是因為與病魔戰鬥才變了樣。

今年50歲的朱迅曾是央視的門面主持，不僅容貌秀美，主持功力也相當深厚，她曾自曝17歲時，遠赴日本求學，獨自半工半讀賺學費，但還未成年的她就因為勞累過度，患上血管癌，共做了兩次手術才擺脫病痛。

其後她進入主持業，在日本打拼5年後小有名氣後，卻毅然選擇回國發展，邁進央視大門，成為了《正大綜藝》的主持人。然而好景不常，34歲的朱迅被出了甲狀腺癌，這次比17那年的血管瘤還嚴重。醫生告知她，因為病灶靠近聲帶，開刀可能會有破壞聲帶的風險。

勇敢地朱迅很快地做出了決定：「等我把手上的節目《舞蹈大賽》做完吧，也算是給自己一個交代。」朱迅沒有怨天尤人，也沒有被癌症打垮，做完節目後，她面對病魔積極應戰，堅持治療做手術。幸好，手術成功以外，她的聲帶也保住。得知朱迅的過往，網友也紛紛為她加油打氣，希望未來的日子裡，依舊健康平安。