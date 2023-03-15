國際自由車環台公路大賽，南投站15日由縣長許淑華等人領騎。（廖志晃攝）

南投縣長許淑華，頒獎給表現優異選手。（廖志晃攝）

南投市幼兒園小朋友，熱情為選手加油。（廖志晃攝影。廖志晃攝）

2023年國際自由車環台公路大賽，第4站南投縣賽程15日登場，參賽選手挑戰169.43公里路程，也是環台賽單站距離最長的一站。

亞洲自由車總會榮譽副會長Dato Amarjit Singh Gill及中華民國自由車協會祕書長李開志，開幕致詞時指出，南投縣長許淑華能在上任不到2個月的時間，帶領南投縣府團隊，敲定及籌辦國際自由車環台公路大賽的重大工程，縣府行政效率令人敬佩。

南投縣長許淑華表示，這場國際賽事經過8鄉鎮市，終點在日月潭向山遊客中心，沿途風光明媚，透過賽事轉播可以讓全世界看到南投之美；未來也將致力於爭取國際體育賽事在南投舉辦，期望藉由國內外對體育喜愛與關注，提升南投體育競技水準，同時將南投之美行銷至國際，吸引國外人士到南投旅遊，創造南投休閒運動各方商機。

國際自由車環台公路大賽南投站，由縣長許淑華、副縣長王瑞德、祕書長洪瑞智，體育署副署長林哲宏及中華民國自由車協會祕書長李開志等人鳴笛開賽。

今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，為台灣唯一國際公路賽，有來自全球31個國家24支隊伍共計197位菁英選手來台競輪，其中更有4支二級職業車隊出賽，除了中華隊之外，另有19支洲際職業車隊遠道來台參賽。

今年賽事除了總成績冠軍（黃衫）、登山王（圓點衫）、衝刺王（綠衫）、亞洲總成績冠軍（藍衫）外，保留自去年增設的「敢鬥賞（白衫）」獎勵單站最具挑戰勇氣表現的選手；而中華五虎將則由第14次出賽環台賽的馮俊凱、今年旅外加盟一級職業車隊的杜志濠、全錦賽金牌的衝刺好手劉恩杰、團隊戰術經驗豐富的盧紹軒，以及首次入選中華隊的新生代好手張誌盛組隊出賽，以前輩帶新人的方式傳承中華隊拚戰精神，全力為台灣奮戰。

今年的經典五站賽事，總體距離670.3公里，路線將由北向南移，首先由台北市揭開序幕，共計83.2公里；第2站桃園市站，共計120.59公里；第3站則是橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市的浪漫台3線站；第4站南投縣站，以山線路段為主，自南投縣政府出發後，繞行大南投1圈後，行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8鄉鎮市，沿途行經集集小鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、臺灣藝術大道、國立臺灣工藝研究發展中心等在地景點，終點在日月潭向山遊客中心，共計169.43公里，也是本屆環台賽單站距離最長的一站；最終站高雄市站，總長146.44公里。

環台賽事期間大會將在Youtube進行環台賽現場直播，並在Eurosport歐洲體育台精華轉播，讓全世界一起為環台賽加油，透過頂尖賽事再一次將台灣、南投行銷全球。