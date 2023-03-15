東大門夜市，海龜探出頭。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

七星潭軍方圍牆整片彩繪。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府近期在七星潭風景區及東大門夜市，完成3D立體彩繪，清明5天連假，讓遊客到花蓮除了有絕美風景照，還有可愛海底世界可以拍，IG、臉書打卡美照發炫耀文！

縣府觀光處長張志翔表示，去年與東華大學藝術與設計學系合作，先完成七星潭鄰近空軍基地圍牆彩繪，以海底生物為主要元素，融入賞星主題，讓冰冷的高聳圍牆搖身一變成為海底世界。今年再於七星潭風景區旅客服務中心旁船型廁所，完成大船彩繪。

他說，船型廁所外觀造型特殊，受到遊客拍照打卡青睞，因此邀請曾執行遠雄海洋公園布萊登親子遊樂園及台北京站時尚廣場彩繪的團隊進行設計及改造，船身繪以船錨、救生圈、景觀窗等元素增添真實感，再以海浪拍擊、跳躍的飛魚及母子豆腐鯊巡遊水中呈現親子趣味性，彷彿人與船體正置身於海洋氛圍中。

除了七星潭風景區，東大門夜市也鄰近太平洋位置，選定了原住民一條街上方陸橋的樓梯空間，呈現大型水族箱3D效果，在地藝術創作者細緻的畫功讓各種鮮豔的海洋魚類生動的悠游其中，更有可愛的熱帶魚和大鯨魚自窗框中游出和民眾拍照互動，營造出活潑生動的俏皮氛圍。

另潺潺流水順著樓梯流入3D坑洞中，拍照時如同將要掉下去一般的錯覺！讓大小朋友驚喜連連。

張志翔表示，七星潭風景區及東大門夜市，都是遊客與在地民眾喜愛的景點，縣府長年爭取經費，改善景區設施，也透過經濟部競爭型補助計畫爭取2500萬元，在東大門打造星空夜市及星空共食區，相關整建工程陸續完成。這次加入3D彩繪打卡景點，讓景區更加活潑，成網美必拍打卡點。