在1至2月份大陸國民經濟運行情況新聞發布會上，大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，1至2月份，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.6％，2月份，大陸全國城鎮調查失業率為5.6％，比上月上升0.1個百分點。

大陸國家統計局指出，「就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率基本平穩」。1至2月份，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.6％。2月份，全國城鎮調查失業率為5.6％，比上月上升0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.4％；外來戶籍勞動力調查失業率為5.9％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為6.0％。

此外，16至24歲、25至59歲勞動力調查失業率分別為18.1％、4.8％。25至59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為5.7％、5.2％、4.1％、3.0％。31個大城市城鎮調查失業率為5.7％。全國企業就業人員週平均工作時間為47.9小時。

工業生產方面，大陸國家統計局認為恢復加快，企業預期好轉。1至2月份，大陸全國規模以上工業增加值年增2.4％，比2022年12月份加快1.1個百分點；兩年平均增長4.9％。2月份，製造業採購經理指數為52.6％，比上月上升2.5個百分點；企業生產經營活動預期指數為57.5％，上升1.9個百分點。

大陸國家統計局指出，服務業明顯回升，接觸型聚集型服務業改善。1至2月份，大陸全國服務業生產指數年增5.5％，2022年12月份為下降0.8％；兩年平均增長4.8％。2月份，服務業商務活動指數為55.6％，比上月上升1.6個百分點。其中，道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、租賃及商務服務等行業商務活動指數位於60.0％以上高位景氣區間。