雲品董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利1.3元，為近3年高點，盈餘配發率約59.09％。以14日收盤價81.6元計算，現金殖利率約1.59％。公司將於5月30日召開股東常會。

雲品2022年第四季合併營收6.83億元，季增34.19％、年增36.51％，稅後淨利1.19億元，季增達近1.71倍、年增達66.42％，雙創歷史新高，每股盈餘1.31元則創歷史次高。毛利率37.74％、營益率21.93％，分創歷史次高及第三高。

合計雲品2022年合併營收20.74億元、年增42.97％，創歷史次高，本業顯著轉虧為盈，毛利率30.99％、營益率12.51％雙創近4年高。稅後淨利1.99億元，較前年虧損0.29億元大幅轉盈，亦創近4年高，每股盈餘2.2元則為近3年高。

雲品表示，去年營運仍受疫情影響，對此積極籌備委託管理事業與新事業體，以多元營運模式突圍。隨著暑假起消費者逐漸恢復正常生活，第三季營運顯著回升，配合邊境解封及餐飲宴會防疫措施鬆綁，搭配年底婚宴熱潮、大型外燴及商機助攻，使第四季營運衝上新高。

受惠年節大量外食需求，雲品2023年1月合併營收衝上2.75億元、改寫歷史次高，2月在春酒等商務聚餐、228連假助攻住房下淡季不淡，營收以2億元改寫同期新高。累計前2月合併營收4.75億元、年增達28.17％，亦創同期新高，對首季旺季營運審慎樂觀。

展望後市，隨著政府還稅於民6000元政策即將上路，雲品看好國旅與餐飲消費將迎來另一波熱潮，加上跨境旅遊逐漸復甦，旗下台北君品國際旅客已回升至7成，日月潭雲品則於本月進行改裝工程，待改裝升級完成後，盼能持續推進住房動能。

宴會與餐飲方面，雲品亦喜迎疫後復甦契機，在委託經營事業與共享場地的經營模式下，「君品Collection」與直營宴會廳總桌數躍升至900桌，全年宴會接單量成長可期，看好今年宴會市場將有望恢復至疫前水準。

雲品營運版圖包括日月潭雲品溫泉酒店、台北君品酒店，以及館外宴會廳新莊頤品、新莊頤璽與「君品Collection」宴會平台場地，同時積極推展委託經營事業，目前合計已有10處，且持續有新案洽談中，將有助未來穩健營運發展。