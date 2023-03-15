儘管農委會已專案開放8國雞蛋來台，但缺蛋問題仍遲遲未解，各地持續可見民眾排隊搶購雞蛋的人龍，農委會主委陳吉仲今（15）日坦承，目前每日缺蛋數量在80萬至100萬顆，尤其北部狀況更為明顯，會持續往北部調蛋，並透露產量要到5、6月時才能回穩。

立法院司法及法制委員會今日審查「農業部組織法草案」，陳吉仲到場報告並備詢，許多立委仍持續關心缺蛋狀況，想知道問題到底哪時才能緩解，陳表示先前受禽流感與天氣影響，產蛋率持續降低，但如今天氣已回暖，加上禽流感控制得宜，上周產蛋率應已達到谷底，目前正逐步回升中。

陳吉仲指出，目前每日缺蛋數額在80萬至100萬顆，尤其北部狀況較為明顯，將持續往北調蛋，但上周五已專案開放8個國家雞蛋進口，本月進口數將在500萬顆以上，4月還會進口更多雞蛋，缺蛋問題應可在本月緩解，4月開始排隊買蛋的情況應不會再出現，產量則會在5、6月時回穩。