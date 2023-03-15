南部水情嚴峻，加上核二廠2號機在14日已除役，我國3大科學園區會缺水、缺電？國科會主委吳政忠今天表示，竹科、中科供水無虞，南科則已減量供水10％及引進再生水來因應；至於電的問題，小型核能電廠還不到可以使用的階段，台電表示會增設機組因應。

吳政忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，立委鄭麗文質詢指出，科學園區造就我國「護國神山」半導體產業，如果缺水、缺電，將形成國安問題。她問吳政忠，現在南部很久沒下雨，核電機組也陸續除役，3大科學園區今年會缺水、缺電嗎？

吳政忠表示，以竹科和中科目前的狀況，在5月底、6月初梅雨季來臨前，應該都不會缺水；至於南科水情確實比較緊張，目前已經具體因應，包括取總量管制方式實施節水10％，並每天導入1.8萬噸的再生水。

國內核電廠陸續除役，對於竹科供電問題，新竹縣長楊文科表示，正研究未來是否要規畫興建小型核電廠來因應。鄭麗文問吳政忠，科學園區是否有採用小型核能電廠來解決供電問題的計畫。

吳政忠回答說，在科學園區設立之前，都會確定供電沒問題。現在許多核能電廠機組雖然陸續除役，但台電表明會在其他種類的電廠增設機組，以讓科學園區不缺電。

吳政忠進一步指出，小型核能電廠在國外主要是軍事用途，像是在航空母艦或潛艇上使用。在台灣，國科會也有一些計畫由學者對小型核能電廠進行研究，但現在還不到可以使用的時候。未來科學園區是否要使用小型核能電廠，還要看國家的核能政策來決定。