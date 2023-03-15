新浪財經15日報導，盤面上，A股半導體類股繼續活躍，康強電子連兩日漲停，唯捷創芯漲近10％，金海通、盈方微、佰維存儲漲超7％，聲光電科、晶方科技、中微半導等紛紛走高。

A股ChatGPT概念股開高走低，當虹科技跌超8％，萬興科技、三六零、科大國創、昆侖萬維等紛紛下挫。先前強勢的A股電信營運股15日走弱，中國聯通跌超3％，中國電信、中國移動跌超2％。

另外，香港恒指漲超2％，恒生科技指數漲超3％。

憂降價戰 陸港汽車股崩跌
陸港股市8日開跌 資料中心、電網概念走強
陸港觀盤－今年陸宏觀政策重「穩增長」、重點領域發力
#開盤 #A股 #漲超 #跌超 #陸港股市