新浪財經15日報導，盤面上，A股半導體類股繼續活躍，康強電子連兩日漲停，唯捷創芯漲近10％，金海通、盈方微、佰維存儲漲超7％，聲光電科、晶方科技、中微半導等紛紛走高。
A股ChatGPT概念股開高走低，當虹科技跌超8％，萬興科技、三六零、科大國創、昆侖萬維等紛紛下挫。先前強勢的A股電信營運股15日走弱，中國聯通跌超3％，中國電信、中國移動跌超2％。
另外，香港恒指漲超2％，恒生科技指數漲超3％。
受到隔夜美股收高帶動，陸港股市15日開高，滬指開盤報3,261.03點，上漲0.48％。深成指開盤報11,485.95點，上漲0.61％。創業板指開盤報2,359.22點，上漲0.69％。
新浪財經15日報導，盤面上，A股半導體類股繼續活躍，康強電子連兩日漲停，唯捷創芯漲近10％，金海通、盈方微、佰維存儲漲超7％，聲光電科、晶方科技、中微半導等紛紛走高。
A股ChatGPT概念股開高走低，當虹科技跌超8％，萬興科技、三六零、科大國創、昆侖萬維等紛紛下挫。先前強勢的A股電信營運股15日走弱，中國聯通跌超3％，中國電信、中國移動跌超2％。
另外，香港恒指漲超2％，恒生科技指數漲超3％。
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