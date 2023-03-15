鏡電視創辦人裴偉去年遭爆透過總統府、行政院高層關係，向國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥施壓通過執照審查。最新消息指出，北檢已將NCC主委陳耀祥列為《貪汙治罪條例》、瀆職罪被告，指派檢肅黑金專股檢察官分「他字案」偵辦中。該消息引發網友熱議，直呼「沒有政黨輪替，查不出東西啦」、「偵字案調查再說，不然沒用」。

立委陳椒華去年提出吹哨者的錄音檔，指控鏡電視取得執照過程，疑有府院高層介入施壓，錄音檔顯示裴偉向大股東表示，時任行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過鏡電視執照，英系要角洪耀福也向陳耀祥表示，「這個是總統旨意，誰來做行政院長都還是要做的」。即便蘇貞昌與總統府、鏡電視皆否認此事，各界仍對此事存疑。

對此，士林地檢署以NCC轄區為北檢，將府院及NCC疑涉包庇鏡電視不法案，移轉台北地檢署偵辦。目前最新進展為北檢已將NCC主委陳耀祥列為《貪汙治罪條例》、瀆職罪被告，指派檢肅黑金專股檢察官分「他字案」偵辦中。

該消息引發網友熱議，並認為「沒有政黨輪替，查不出東西啦」、「偵字案調查再說，不然沒用」、「他字案而已，沒事沒事」、「等進偵字案感嘆老天有眼也不遲」、「他字案，這大家都知道不查」。由於蘇貞昌去年被問及府院是否有介入《鏡電視》審照一事，稱「第三人在外面要講什麼話，這不是總統、院長能夠去控制，也不必去查」，許多網友紛紛諷刺「說了多少次，不必去查」、「蘇X昌:你扛下來吧」、「蔡英文、蘇貞昌呢？沒有同列被告？」、「高層施壓NCC主委，結果NCC主委被起訴」。