台灣高鐵攜手凱撒集團及福華集團，分別推出「搭高鐵．住凱撒」以及「搭高鐵．住福華」限時優惠！即日起，旅客購買「高鐵飯店聯票」，透過凱撒集團旗下7家及福華集團旗下8家合作飯店官網訂房，加購4月至6月高鐵車票，不限車次、標準車廂對號座或商務車廂，均享65折超值車票優惠（疏運期間維持原8折優惠）；而二家飯店集團除了提供優惠的住宿價格，還有機會獲得飯店提供之禮品、伴手禮、延遲退房等不同好康，歡迎旅客把握機會，一次滿足住宿、交通超值需求。

台灣高鐵公司表示，本次「高鐵飯店聯票」限時優惠專案，結合凱撒集團及福華集團共15家合作飯店，飯店類型包括豪華星級酒店、休閒渡假飯店、高CP值的質感商旅，絕對能夠滿足不同旅客的多樣需求，同時飯店官網更提供優惠價格；即日起，旅客至二家集團飯店官網訂房加購4月至6月出發的高鐵票，不限車次、車廂，都可享有65折起的超值優惠(疏運期間維持原8折優惠)，舉凡出遊、探親訪友、或是參加大型活動，「高鐵飯店聯票」絕對是您絕佳選擇。

本次活動合作飯店遍及台北、新北、桃園、新竹、台中、南投、雲林、台南、高雄及墾丁地區，除提供優惠住宿價格，還加碼送不同好康。以入住位在萬華龍山寺週邊、CP值超高的台北凱達大飯店為例，每晚只須1999元起；鄰近台北車站、交通便利的台北凱撒大飯店也只要2100元起，同時加贈500元SPA券及莫凡彼冰淇淋兌換券，來北部的旅客絕不可錯過。

如果想來場大自然芬多精洗禮，可選擇入住食宿全包的溪頭福華渡假飯店，高級雙床房提供早餐、晚餐只要4688元起，再贈夜間生態探索體驗，由專業導覽老師引領體驗生態奧妙；前進國境之南，入住墾丁福華大飯店豪華雙床房含早餐4835元起，除可獲得環保隨身餐具組外，週一至週四平日入住再享房型升等。活動期間飯店官網還有更多不同房型的超值專案，皆可加購65折起優惠車票，歡迎旅客上網訂房選購。