我國邦交再度出現震撼，中美洲邦交國宏都拉斯總統在推特指示外長與中共建交，意味著我國很可能再失去一個邦交國。台北市長蔣萬安今上午被問及此事，鄭重喊話中央，「希望中央政府能夠盡全力維護中華民國利益。」

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）已經在推特發文表示，她指示了該國外長處理和中共建立正式外交關係事宜。

蔣萬安今上午出席松信社會住宅新建工程開工典禮，會前受訪被問及斷交危機，蔣萬安表示「希望中央政府能夠盡全力維護中華民國利益。」