不少人減肥為求速度，採取較極端的方式，雖瘦得快，卻也復胖得快。營養師高敏敏在臉書分享「不復胖飲食法」，想吃零食不用壓抑，記得慎選品項，最重要的是不能節食，別餓了才吃東西。減重不是短時間就能完成的事，「不要比誰瘦得快，而是瘦得久。」

高敏敏提供6招「不復胖飲食法」

●不偏食、吃原型食物

飲食要均衡，6大類食物都要吃，澱粉選非精緻主食，例如黑米、糙米、燕麥等；原型全穀食物取代白飯、麵條，像是玉米、蕃薯、馬鈴薯、芋頭。

●少油烹調（蒸、煮、滷、烤為主）

不想吃進過多熱量，烹調很重要。勿常吃高油、高熱量、勾芡等飲食，盡量以蒸、煮、滷、烤取代油煎、油炸。

●每天吃蔬果

以蔬菜類、菇類、藻類為主，富含膳食纖維，幫助順暢排便。水果每天吃2個拳頭的量，補充膳食纖維及維生素C，幫助增加飽足感，除減肥之外也能抗發炎。

●慎選零食

想吃零食不要壓抑自己，可用毛豆、黑豆、茭白筍、玉米筍、大番茄等取代高熱量的洋芋片或餅乾；飲料盡量以無糖為主。

●選擇優質蛋白吃、少吃加工食品

足夠的蛋白質才能維持肌肉量、生理機能及基礎代謝率。建議優先選擇植物性蛋白質如豆類，接著是魚、蛋、肉；少吃加工肉品，如香腸、培根等，降低身體發炎機率。

●不隨意節食

切忌為了減肥而熱量不足，容易消耗掉肌肉、降低代謝。另外，千萬別餓了才吃飯，按時定量攝取、餐餐均衡、不過飽才是良好的飲食習慣。