曾在川普政府任內擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O’Brien）公開表示，若大陸攻佔台灣，美方有摧毀晶圓代工龍頭台積電計畫，避免被對岸接受。民進黨立委劉世芳受訪指出，應讀完致詞全文，強調歐布萊恩有提及「此事永遠不會發生」。民進黨立委許智傑稱，此事凸顯台積電重要性，但「我們不希望發生，我認為也不致於發生。」

歐布萊恩日前在智庫蘇凡中心（Soufan Center）主辦的安全論壇上表示，美國和盟國絕讓工廠落入大陸之手，但他強調，陸方得逞的劇本「永遠不會發生」。不過，歐布萊恩並未答覆是否真有「終結台積電」相關計畫，但被問及台灣晶片生產設備是否可能消失，他指出，「我無法想像它們會完好無損」。

對此，劉世芳表示，希望大家都能把全文看完，如同歐布萊恩所提到的，這件事情永遠不會發生；許智傑也說，尊重學者說法，但此論述凸顯台積電重要性，意在表達美國絕不能讓半導體龍頭落入中共手中；當前民主國家聯防台灣已經成形，中共不能也不敢隨便輕舉妄動，未來摧毀台灣半導體設施的狀況，「我們不希望發生，我認為也不致於發生。」