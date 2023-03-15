一名網友在計程車上發現司機寫紙條稱「本車已停止『幫我趕一下』服務」，稱已被機車擊落8次，收罰單5次，醫院掛號3次，200趟下來從未拿到小費，司機還說不管是否主動向客人聊天，都會遭投訴評論1星，稱「司機大叔愛聊天，想聊的儘管開口，不然司機大叔會安靜的像隻貓～喵」。

該網友在臉書「爆廢公社」分享照片，一輛計程車的椅墊後方張貼2張紙，上頭寫著「本車已停止『幫我趕一下』服務，本車共執行幫我趕一下超過200趟」，並稱戰績是「被機車擊落8次，收到罰單5次，醫院掛號3次（太刺激心臟受不了）」，還說200趟下來沒有一次收到小費。

網友在發現小黃司機寫紙條稱「本車已停止『幫我趕一下』服務」，稱已被機車擊落8次，收罰單5次，醫院掛號3次，200趟下來從未拿到小費。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該名計程車司機張貼紙張稱，「由於入不敷出，所以暫停本服務請見諒」，此外還抱怨如果開口向客人說話，就會被說是打擾，但如果不開口又被投訴態度不好，都會被評論一顆興，強調「人客啊，冷氣太冷、不冷都可以說，司機大叔愛聊天，想聊的儘管開口，不然司機大叔會安靜的像隻貓～喵」。

其他網友留言笑說「沒事學喵叫，再打一顆星」、「被機車擊落八次？應該是擊落機車八次吧」、「小費趕什麼毛，有時連句謝謝都不會說，罰單自己吞，出事自己負責」、「再打一顆星，車裡面文字太多」、「司機太辛苦了」、「司機大哥真幽默（很貼心的紙條）」、「沒辦法，被打一星真的很無言」。