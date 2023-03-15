法國編舞家波赫士．夏瑪茲（Boris Charmatz）本周來台呈現兩支舞作，包括他的首部獨舞作品《半醒》，以及集結25名舞者、一萬種不重複動作的大型舞作《一萬種姿態》，呈現舞蹈不同面貌。（趙紹伯攝／台北表演藝術中心提供）

碧娜鮑許烏帕塔舞團藝術總監、法國編舞家波赫士．夏瑪茲（Boris Charmatz）本周來台呈現兩支舞作，包括他的首部獨舞作品《半醒》，以及集結25名舞者、一萬種不重複動作的大型舞作《一萬種姿態》，呈現舞蹈不同面貌，他表示，舞蹈帶他打開世界的大門。

《半醒》是夏瑪茲人生中第一部獨舞作品，結合了口哨和肢體表演，他表示從小就很喜歡吹口哨，「我6歲時一直希望可以組成一支口哨交響樂團，當別人喜歡踢足球的時候，我喜歡自己吹口哨，口哨聲訴說了我的內在情感，表達我腦海裡的世界，我認為這是一件很私密的事情，可以和觀眾分享我心裡的音樂旅程。」

夏瑪茲表示，疫情期間禁止外出的空檔，促成這部獨舞作品誕生，「我有很多時間發想，以緩慢的進度創作，我人生中從來沒有自己的獨舞作品，很高興有機會透過獨舞和觀眾有密切的交流。」

夏瑪茲小時候也曾學過小提琴，家中也常常播放24小時的音樂廣播電台，音樂在他的生活裡無所不在，他表示，最初在思考怎麼呈現時，也曾想過要唱歌或是說話，但最後選了口哨，「吹口哨時，會有出乎意料的點子，有時你不知道你會吹出什麼來，但那些事情一直都在我腦海裡，那些我聽見的事、我看見的事。」

夏瑪茲說，他也很喜歡小提琴，只是後來沒有繼續演奏，家族中也有人是很好的小提琴家，而他認為選擇跳舞是一種自由，「跳舞和呼吸、表達、觸碰、分享有關，舞蹈帶我閱讀、書寫、聽見、看見，去到世界各地，舞蹈帶我打開世界的大門。因為跳舞，所以我們有話要說。」

夏瑪茲在19歲就讀舞蹈學校時開始編舞。他在雷恩國家編舞中心擔任總監時提出「舞蹈博物館」宣言，將此國家展演機構轉型為一座屬於大眾的舞蹈博物館，將舞蹈作為一種藝術介入社會運動。宣告舞蹈與視覺藝術在體制內外的混種時代正式來臨，創造了當代表演美學的新典範，同時奠定了他在歐洲當代舞壇的地位。北藝中心曾在2016年協同北美館首度邀請他來台展演作品《口腔運動：舞蹈博物館計畫》，於2018年演出《夜舞》。

《半醒》將於3月15日在台北表演藝術中心大劇院演出，《一萬種姿態》於3月17日、18日登場，同樣在北藝中心大劇院。