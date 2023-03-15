大陸國新辦15日舉行新聞發佈會，說明今年1到2月國民經濟運行情況，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，在工業生產恢復加快，企業預期好轉；服務業明顯回升；固定資產投資穩定增長；就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率基本平穩等情形下，顯示大陸1到2月的國民經濟企穩回升。但也指出外部環境更趨複雜，需求不足仍較突出，經濟回升基礎尚不牢固。

具體從會上發表數據來看，1到2月全大陸規模以上工業增加值年增2.4％，比2022年12月加快1.1個百分點；兩年平均增長4.9％。同時2月製造業採購經理指數為52.6％，比上月上升2.5個百分點；企業生產經營活動預期指數為57.5％，上升1.9個百分點。

另外1到2月，全大陸服務業生產指數年增率5.5％，較去年12月下降0.8％；兩年平均增長4.8％。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為64.8％，比上月上升0.5個百分點。

此外，大陸固定資產投資穩定增長，高技術產業投資增長較快。1到2月，全大陸固定資產投資（不含農戶）5兆3577億元人民幣，年增率5.5％，比2022年全年加快0.4個百分點；兩年平均增長8.8％。其中高技術產業投資增長15.1％。

同時1到2月，全大陸城鎮調查失業率平均值為5.6％。2月城鎮調查失業率為5.6％，比上月上升0.1個百分點；1到2月，全大陸居民消費價格（CPI）年增率上漲1.5％；1到2月，全大陸工業生產者出廠價格衰退1.1％。