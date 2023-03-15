環保署曾預告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，因涉及調降非空汙季空汙費引發環團不滿，最後未能公告，環保署今年再次預告費率修正草案，但環團仍質疑空污費漲幅不足，且排放大戶的級距仍太寬鬆，環保署空保處處長蔡孟裕說，排放大戶級距約為全國固定排放源的前0.5％、51家，但其排放已占全台空汙的6成，至於費率會依空氣品質現況及未來改善情形等，做滾動式的思考。

地球公民基金會、高雄市教師職業工會、台南社大環境小組與立法委員洪申翰今天召開記者會，批評與質疑空污費漲幅不足，污染大戶的級距太寬鬆，強調至少應將空污防制成本計入費率、擴大管制空污大戶、並針對部分有害污染物種再強化空污費率的調整，以促成廠商積極減排。

蔡孟裕表示，針對環團批評的氮氧化物（NOx）及硫氧化物（SOx）費率不夠高，主要為考量此2類物質為PM2.5前驅物，因此曾調整粒狀汙染物空汙費，較原先的排放增加3至4倍，且此次排放大戶及季節費率也都再增加。

至於排放大戶門檻遭質疑過低，蔡孟裕說，目前初步以全國事業中前0.5％、51家對象為主，且以電力、煉油及汽電共生業為主，並集中在中南部，因其排放占全台已達6成，至於是否要再下修門檻，會依空氣品質現況及未來改善情形來做滾動式的思考。