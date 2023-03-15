大陸國家統計局網站15日消息，今年1-2月分生產需求明顯改善，就業物價總體穩定，市場預期加快好轉，經濟運行呈現企穩回升態勢，規模以上工業增加值同比增長2.4％。總的來看，1-2月分伴隨著疫情防控較快平穩轉段，經濟循環加快暢通，生產需求明顯改善，經濟運行企穩回升。但外部環境更趨複雜，需求不足仍較凸出，經濟回升基礎尚不牢固。

大陸統計局分析今年1-2月大陸經濟發展特色稱，一、工業生產恢復加快，企業預期好轉：

1-2月分，大陸全國規模以上工業增加值同比增長2.4％，比2022年12月分加快1.1個百分點；兩年平均增長4.9％。分三大門類看，採礦業增加值同比增長4.7％，製造業增長2.1％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.4％。

二、服務業明顯回升，接觸型聚集型服務業改善：

1-2月分，大陸服務業生產指數同比增長5.5％，2022年12月分為下降0.8％；兩年平均增長4.8％。其中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，金融業生產指數同比分別增長9.3％、7.6％；住宿和餐飲業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業生產指數分別增長11.6％、4.2％、3.0％。2月分，服務業商務活動指數為55.6％，比上月上升1.6個百分點。其中，道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、租賃及商務服務等行業商務活動指數位於60.0％以上高位景氣區間。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為64.8％，比上月上升0.5個百分點。

三、市場銷售由降轉增，基本生活類和升級類消費增長較快：

1-2月分，社會消費品零售總額7兆7067億元（人民幣，下同），同比增長3.5％，2022年12月分為下降1.8％；兩年平均增長5.1％。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額6兆6796億元，同比增長3.4％；鄉村消費品零售額1兆0271億元，增長4.5％。

四、固定資產投資穩定增長，高技術產業投資增長較快：1-2月分，大陸全國固定資產投資（不含農戶）5兆3577億元，同比增長5.5％，比2022年全年加快0.4個百分點；兩年平均增長8.8％。

五、貨物進出口略有下降，貿易結構持續優化：

1-2月分，貨物進出口總額6兆1768億元，同比下降0.8％。其中，出口3兆4936億元，增長0.9％；進口2兆6833億元，下降2.9％。進出口相抵，貿易順差8103億元。

六、就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率基本平穩：

1-2月分，全國城鎮調查失業率平均值為5.6％。2月分，全國城鎮調查失業率為5.6％，比上月上升0.1個百分點。大陸全國企業就業人員周平均工作時間為47.9小時。

七、居民消費價格溫和上漲，工業生產者價格同比下降：

1-2月分，大陸消費者物價指數（CPI）同比上漲1.5％。生產者物價指數同比下降1.1％。