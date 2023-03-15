前台北市議員羅智強表態參選大安區立委，基隆市長謝國樑也表態力挺羅智強，更盛讚「不是立法委員，羅智強很強。當上立法委員，羅智強會更強」、「2024才當上立委，都已經太晚了」等，請民眾接到民調電話時喊出唯一支持羅智強。

羅智強今在臉書上貼文轉述，謝國樑推薦優秀、有義氣、有能力的羅智強，請民眾接到大安區立委民調電話的時候，可以說「我唯一支持羅智強」，幫助羅智強選上立委，進入國會為大安區服務

謝國樑憶及，在前總統馬英九執政時期，兩人就是非常有默契的戰友，當時羅在行政部門擔任總統府副秘書長，謝則在立法院服務，一起推動許多法案。國民黨在野後，他也看著羅如何在一片逆風中，展現出「制衡」的姿態，提振在野陣營的士氣，2022民進黨信任度的下滑可以說是羅打出的第一個「破口」。

謝國樑分享，在基隆市長選舉的時候有非常多的違法布條，鋪天蓋地的攻擊他，同樣是羅智強挺身而出，引發社會關注，逆轉他的選情。而民進黨長期執政的屏東，羅10度到屏東輔選，全力相挺，差一點翻轉屏東。

謝國樑大讚，羅的影響力已經不來自於職位，「不是立法委員，羅智強很強。當上立法委員，羅智強會更強。」、「羅智強是大家值得珍惜的政治工作者。大安立委，我挺強！」以羅這些年為同志的付出，對黨的貢獻，2024才當上立委都已經太晚，不敢想像如果這次羅沒有順利當選，國民黨、台灣會有多大的損失。