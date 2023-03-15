行政院主計總處主計長朱澤民昨（14）日預估，國際油價、煤以及國內蔬菜等價格已有向下趨勢，今年第2季物價漲勢會趨緩，甚至進一步降至2％以下，意味對實質薪資衝擊也會較小。對此，國民黨台北市議員鍾沛君狠批，朱澤民只看了物價指數，卻忽略了民眾實際的感受，她同時還起底朱過去對物價不食人間煙火的發言。

鍾沛君今在臉書發文表示，朱澤民顯然選擇性忽略了一些數據，因為主計總處先前公布，在2月時有17項重要民生物資的物價指數，平均上漲了5.54%，使得民眾對物價上漲感受深切，這些數據都一再證明，物價上漲已成事實。

鍾沛君指出，朱澤民在過去就有過許多不食人間煙火的發言，如立委質詢問他滷肉飯漲了多少錢，他回答自己不吃魯肉飯；問他水餃漲多少，他表示行政院餐廳水餃都沒漲價，而其中最經典的，就是當朱被蚵仔麵線多少錢時，他回「一碗應該20元」。

鍾沛君直言，朱澤民只看物價指數的行為，就好比每年只看薪資平均數，就斷言台灣的勞工薪資成長迅速，卻忽略了中位數的部分成長緩慢，甚至與物價成長的速度差異不大。她也狠酸，朱澤民「不知道是不是與世隔絕太久，對於民間疾苦都無法感同身受」，有這樣遺世而獨立的政務官，也難怪老百姓對政府的傲慢已經忍無可忍。