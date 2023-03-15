桃園市長張善政15日市政會議指出，近期水情吃緊，桃園相對幸運，但水庫蓄水率也僅剩6成，宣布啟動抗旱計畫，要求各局處檢討水情業務，民政局盤點各里戰備水塔、水務局確認戰備水井、環保局監控水質等，也呼籲市民和企業有水當思無水之苦，全面推廣節約用水。

張善政說，中南部水情吃緊，桃園相對幸運，石門水庫蓄水率還有6成，但很久沒下雨，蓄水狀況也一直降低，氣象報告說下周會有鋒面到，但能帶來多少雨量仍是未知數，提醒一級主管要特別關注用水狀況，不要期待鋒面帶來豐沛雨量，要做最壞打算。

張善政除要求經發局持續監測水情，跟水公司密切協調，也要求全面盤點抗旱戰備物資，他提到，桃園市政府2015年旱災時採購600個2噸不鏽鋼大水塔供各里當臨時供水站，2年前缺水曾檢討過一次，指示各區長重新盤點確認各里所需的戰備水塔，找出水塔在哪、是否堪用，隨時做好準備。

張善政直言，萬一真的要送水時，不能水車到後等市民拿水桶一桶桶裝，要讓水車能直接灌進儲水設備，水車才能最有效運用，提醒區長務必盤點確認儲水設備去處，另也指示副市長王明鉅負責協調台水公司供水。

張善政也要求水務局，盤點確認戰備水井的可用度，馬達有問題要趕快檢修，環保局也要確實掌控監測水質，呼籲各局處回去檢討抗旱缺水時，與水情相關的業務，若雨季不如預期，隨時做好準備。

張善政也提醒市民和企業，有水當思無水之苦，平時就應該節約用水，推廣節水設備，市府做好準備，也要市民一起努力抗旱。