中共官媒周二援引中國人力資源部一位高級專家的話稱，中國計劃逐步分階段提高退休年齡，以應對人口迅速老齡化的危機。

《環球時報》報導，中國勞動和社會保障科學研究院院長金維剛表示，中國正著眼於一條「小步調整、彈性實施、分類推進的延遲退休年齡的道路」，意味著改革初期退休年齡只延遲幾個月，隨後再逐漸將延遲的時間拉長。接近退休年齡的人只需推遲幾個月退休。

金維剛又表示，年輕人可能需要多工作幾年，但是會有一段比較長的適應與過渡期。改革最重要的一個特點就是允許人們根據各自的狀況和條件，選擇何時退休。

現今中國大陸男性的退休年齡是60歲，女性白領為55歲，而女性藍領為50歲。新任國務院總理李強13日表示，政府將進行積極的研究和論證，以便審慎地適時推出一項政策。

路透社指出，中國政府在1980年至2015年間實行的一胎化政策，部分導致了目前的出生率下降和人口老齡化，增加了退休金發放上的壓力。根據中國財政部的數據，中國31個省市區中，目前已有11個省市區的養老金預算呈現赤字。中國科學院估計，中國的養老金帳戶將在2035年耗盡全部資金。

中國國家衛健委預計，中國60歲及以上的人口到2035年，將從目前的2.8億躍升到4億，這一數字超過了美國和英國人口的總和。