立委曾銘宗日前質詢財政部長莊翠雲並且以「財政ABC」來考莊翠雲，被質疑歧視女性，曾銘宗今日當面向莊翠雲道歉，「過程中有造成妳(莊翠雲)困擾，我表達抱歉之意」莊翠雲則回應，「國會殿堂上(質詢)我們都尊重」

行政院內閣改組，財政部長由莊翠雲接任，立委曾銘宗於立院質詢莊翠雲，出「財政ABC」題目考莊、稱莊只答對一半，後便指莊翠雲被擺錯地方、不該升財政部長，被外界指責歧視女性。

曾銘宗質詢時問到，莊翠雲擔任財政部長的願景。莊翠雲回應，首先就是強化財政韌性、嚴守財政紀律；其次對於不合時宜的法律通盤檢討；第三就是針對年輕人的感受，例如落實居住正義以及社會住宅等。

曾銘宗表示，那麼如果是一年之內，莊翠雲首先要推動什麼？

莊翠雲表示，首先就是要看稅收如餘裕，可以優先還債或降低舉債，加強財政韌性；其次外界關心的權證交易降稅，積極推動；最後就是促參，去年已經完成修法，財政部會積極推動子法修正。