國內蛋荒影響民生，有說法指稱農委會提供國軍產銷履歷豆漿6周取代雞蛋，國防部長邱國正昨受訪便嚴正澄清，今備詢時被問到相關問題，更是大動肝火，直指「講這種話就可惡」，更轟放話者是「抓著雞毛當令箭到處叫」。

邱國正今赴立院針對「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」備詢，民眾黨立委邱臣遠質詢時表示，近期缺蛋讓軍中傳出「豆漿取代雞蛋」，使外界觀感不佳，也讓國軍榮譽感受損，甚至對於推動全民國防而言是反作用力。

邱國正一聽立即回應，這件事是對國軍最傷、最頭痛的事，現在社會多元管道，言論都隨便講，很多人「抓著雞毛當令箭到處叫」，但國防部已一再強調，農委會是幫助國軍，因為蛋大家都缺，所以國軍也減量，不是說不准買、買不到，「沒有！」

邱國正說明，只是原本荷包蛋變成炒蛋，就是原本三個人吃三顆蛋，現在變成三個人吃兩顆蛋，而農委會也是好意，提供國軍豆漿補充蛋白質，沒有說給豆漿、蛋就不賣了，但被外界渲染的標題一出來，好像從現在開始，國防部六個禮拜都只能喝豆漿，「這就可惡，講這種話就可惡！」他認為，這種說法造成了紛擾，會影響國軍士氣。

邱臣遠建議，應該第一時間就出來嚴正駁斥，邱國正再度無奈回應「我第一時間就講了，但這就故意扭曲！」

邱臣遠提醒，應要注意國軍營養充足，包括前兩周馬防部缺肉吃的問題，一連串事件會造成社會對國軍印象不好，希望邱國正一定要做好危機處理，農委會也要強化政策宣傳，不要被操作成好像前線缺糧、軍心潰散，社會對國軍沒信心，怎麼推全民國防？邱國正則強調「這沒問題」。