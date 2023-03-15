女星小S（徐熙娣）憑藉大膽幽默的主持風格深獲觀眾喜愛，日前她前往韓國旅遊，過程中經常透過社群媒體與粉絲分享，而日前她再度更新貼文，曬出韓服體驗及美食，其中她身體前傾與美食的合照，意外展現出她的好身材。

小S 昨（14）日於臉書上寫下「韓國第四天：體驗了國寶級韓服老師：朴述女（박술녀）老師幫我們配搭的傳統韓服！我根本就是中殿媽媽嘛」並曬出幾張美照，讓網友看到直呼：「太美了」，她更加碼在留言區上傳影片，只見她皺著眉頭用韓文說道：「中殿媽媽，你在做什麼？我真的很餓」便衝向鏡頭後轉身以小碎步的方式委屈地跑走，相當逗趣。

接著，她表示：「前一陣子我最愛的孫錫久推薦的冷麵，跟他一樣有種很美的距離感！」其中一張在餐廳的吃飯照中，身穿超低胸服裝的她，身材若隱若現性感指數破表，接著她讓韓國化妝師化上超美韓系妝容，最後以烤五花肉結束這一天。

該貼文一出，許多網友紛紛留言：「美炸！！這根本韓國旅遊代言人」、「韓系的妝好適合妳」、「超美的中殿媽～媽！可以開拍韓劇了！毫無違和感」；除此之外，具俊曄先前上《劉Quiz》時，劉在錫曾說弱小S來韓國可以一起吃飯，如今人已在韓國的小S，讓粉絲不斷敲碗並期待兩人可以見面。