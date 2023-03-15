王姓老翁近期加入一個網路投資社團，社團宣稱「高報酬，零風險，保證獲利」，他不熟悉產品跟操作模式，但對於高獲利卻很心動，日前準備200萬元到銀行匯款，獲好康後再邀朋友加入，雖類似俗稱老鼠會的「層壓式推銷」，老翁僅投入資金，無須找下線的壓力，詐團利用的手法雖激似「金字塔騙局」，卻與發生於1919年美國「龐氏騙局」相同，堪稱詐投始祖。

據了解，「龐氏騙局」是一種金融詐騙手法，通常以「高報酬率，低投資風險」誘騙投資人加入，再利用新加入投資人所投入的資金，提供早期投資人報酬；待早期投資人取得了實際獲利，相信這項投資是真的後，「呷好逗相報」心態，再介紹新投資人繼續加入這項投資。

台中市警第一分局指出，72歲王姓老翁日前到銀行依照對方指定的帳戶匯款200萬元，被銀行員鷹眼識破報警，老翁在警方的關心下卻不願意配合提供出示手機對話內容，甚至對方來電號碼，所幸即時阻詐救回老本，可見詐騙手法舊瓶新裝，讓有些民眾難辨別投資是否誤入「龐氏騙局」。

資深警指出，「龐氏騙局」通常以「投資」作為包裝話術，甚至誆稱有金融專業老師站台，保證投資穩賺不賠且高額獲利，鼓勵投資人出金獲利後一定要「做功德」把好康資訊分享出去，讓更多人加入這項投資，雖然沒有找下線壓力，但往往投資人第一次嘗到「甜頭」後就拉親朋好友入陣。

當投資人第2次獲利出金在提款時，可能會面臨各種拖延或遊說，例如：提款手續費調漲、變更提款規則、須先匯款到某個帳戶才能取款等，最後結果就是拿不到錢，才驚覺受騙上當。

警方呼籲，許多詐騙集團標榜以「保證獲利、穩賺不賠、高投資、高利率、高報酬、利潤豐厚」當誘餌，吸引民眾投資匯款，有些前期小額獲利可出金，待吸引民眾大額投入資金匯款後欲提領出金時，對方即失聯、關閉網站等，謹記「網友不會教你賺錢，請勿相信網友投資」，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，避免受騙上當。