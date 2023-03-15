大陸國家統計局15日網站消息，2023年1—2月分大陸房地產開發投資1兆3669億元（人民幣，下同），同比下降5.7％；其中，住宅投資1兆0273億元，下降4.6％。

大陸國家統計局分析房地產開發投資完成情況：

1—2月分，房地產開發企業房屋施工面積75億0240萬平方米，同比下降4.4％。其中，住宅施工面積52億7695萬平方米，下降4.7％。房屋新開工面積1億3567萬平方米，下降9.4％。其中，住宅新開工面積9891萬平方米，下降8.7％。房屋竣工面積1億3178萬平方米，增長8.0％。其中，住宅竣工面積9782萬平方米，增長9.7％。

統計局表示，商品房銷售和待售情況：1—2月分，商品房銷售面積1億5133萬平方米，同比下降3.6％，其中住宅銷售面積下降0.6％。商品房銷售額1兆5449億元，下降0.1％，其中住宅銷售額增長3.5％。

2月底，商品房待售面積6億5528萬平方米，同比增長14.9％。其中，住宅待售面積增長15.5％。

統計局指出，房地產開發企業到位資金情況：1—2月分，房地產開發企業到位資金2兆1331億元，同比下降15.2％。其中，國內貸款3489億元，下降15.0％；利用外資5億元，下降34.5％；自籌資金6342億元，下降18.2％；定金及預收款7112億元，下降11.4％；個人按揭貸款3495億元，下降15.3％。2月房地產開發景氣指數為94.67。