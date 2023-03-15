愛沙尼亞指揮家歐拉里．艾爾茲首次來台，將指揮國家交響樂團，演出一整場德國作曲家孟德爾頌曲目，其中包括鮮少演出的《原初瓦普吉斯夜》（又譯作「女巫之夜」），本周末登場。

艾爾茲表示，這次演奏的曲目都是孟德爾頌在1830年代的作品，包括第一號鋼琴協奏曲，由鋼琴家路易斯．洛提擔任獨奏。此外，還有孟德爾頌的合唱作品，一首是詩篇42，「它是根據詩篇42所譜寫的曲目，另一首則是鮮少演出的《原初瓦普吉斯夜》，原初瓦普吉斯夜是一個充滿女巫的夜晚，我覺得這是孟德爾頌最機智風趣的作品。」

艾爾茲表示，孟德爾頌是一位早熟的作曲家，甚至可能比莫札特還早熟，「而這首寫於1830年代的樂曲，可以說是有點類似歌劇的作品。他沒有寫過完整的歌劇，但這首曲子已經很接近了。其中呈現了很多神秘的女巫元素、有趣的角色，而最後也有個圓滿的結局。」

參與演出的聲樂家群還包括鄭思筠、范婷玉、王典、陳集安，以及拉縴人男聲合唱團、拉縴人青年合唱團、拉縴人藝象女聲合唱團，以及東吳校友合唱團。演出將於3月17日在台北國家音樂廳登場。