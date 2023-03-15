民進黨主席賴清德今天完成民進黨總統初選登記，台南市長黃偉哲上午受訪指出，賴清德學經歷完整，且為人耿直正派，相信他會是最好的人選，也祝福這位老市長能成為台灣新總統。

黃偉哲說，賴清德出身於醫界，並於哈佛大學取得公衛碩士，是台灣政壇兼具國際觀與頂尖學歷的代表人物。他表示，賴清德從政經歷呈現在國內民眾或黨內同志面前，大家有目共睹，在目前所有可能參選總統一線政治人物中，賴清德是最好的選擇。

他細數賴清德在台南市長任內，承先啟後，包括全國知名南美館、中西區老街風華再現等等，也是全台最早推動低碳城市自治條例的城市。

黃偉哲指出，人權與轉型正義也是賴清德著力甚深的理念，例如第一個制定言論自由日、設立湯德章紀念日（正義與勇氣紀念日）等，都是賴任內的成果。他強調，賴清德身正意誠，一定能帶領台灣深化民主自由，與美日等國際盟友發展更鞏固的關係。