鬧事年輕人見警方前來嚇得鳥獸散，徒留落單在包廂的陳，警方隨後在陳身上起出1把改造手槍、3顆子彈，訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

鬧事年輕人見警方前來嚇得鳥獸散，徒留落單在包廂的陳，警方隨後在陳身上起出1把改造手槍、3顆子彈，訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東21歲陳男12日凌晨與5名友人在潮州某間KTV唱歌兼抽K菸，期間一行人因與隔壁包廂發生擦撞糾紛，而又糾眾要與對方談判，但雙方還沒起衝突警方已搶先趕到場，其餘人見狀後嚇得鳥獸散，徒留落單在包廂的陳，警方隨後在陳身上起出1把改造手槍、3顆子彈，陳百口莫辯，訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。

潮州警分局指出，中山路所警員陳冠霖、李育瑋12日凌晨2點巡邏時，在光春路某KTV前發現有數名青少年聚集，2警察覺有異立即通報請求支援警力並進入KTV巡視，而當員警盤查青少年時，發現有間包廂大門敞開且飄出K菸味。

青少年向警方供稱，他們是被朋友叫來助陣的，朋友說他們與隔壁包廂發生擦撞糾紛，要跟對方談判。警方聽聞後立即衝進包廂，不料包廂內只剩下陳男，其餘人早在警方到前就已嚇得鳥獸散，還沒開打就先落跑，徒留落單的陳男。

陳見警方衝進來，嚇得不知所措、緊張不已，警方隨後在陳的身上起出1把改造手槍、3顆子彈，陳嚇得臉色更加慘白，對於槍枝來源支吾其詞，只說自己是來找朋友，正準備要跟朋友離開，沒想到就被抓了。

警方表示，陳男的驗尿結果有毒品反應，訊後依毒品及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦，全案持續追查槍枝來源，並調查陳是否有涉及其他刑案。

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