截止上午10:55左右，加權指數上漲137.11點或0.89%，報15497.53點；櫃檯指數上漲3.16點或1.55%，報206.77點。

台股ADR周二全收紅，台積電ADR漲1.77%、聯電ADR漲0.36%、日月光ADR漲2.05%、中華電ADR漲0.21%。電子股止穩走揚，電子權值股台積電(2330)開高5元至515元，盤中最高達516元、漲幅1.17%；聯電(2303)亦漲漲超過2.5%，日月光投控(3711)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)亦皆紅通通。

高價股方面，股王信驊(5274)一度觸及2800元關卡，上漲5%；股后大立光(3008)盤中最高2375元，也漲幅約2%。力旺(3529)盤中更大漲6.1%，衝上2000元大關；IC設計股強勁反彈，旭隼(6409)、祥碩(5269)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)亦漲幅超過半根漲停板，亞德客-KY(1590)漲幅也達4%以上；世芯、譜瑞重登千金位，台股重回9千金榮景局面。

貨櫃三雄股利政策全數出爐，長榮(2603)擬配息70元，配發金額及配發率居三雄之冠，周三早盤湧進買氣，盤中高點至179.5元，漲幅4.97%；陽明(2609)也小紅表態，長榮、陽明雙雙爆量在成交量名列前茅，然萬海(2615)股利政策較為保守，股價走低開低，跌1%。而航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)漲逾1%，遠雄港(5607)更大漲5%超過，航運股類股漲近1%。

銀行股拉抬美股收高，金融雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)走紅。上市電機、電纜均上漲超過2%，漲幅居冠亞軍，當中個股如高力(8996)、羅昇(8374)、中電(1611)漲幅居前；生醫、通網、電子零件、半導體、電子等漲幅1%以上，不過電子成交比重減少10個百分點，占比失守6成。類股迴光返照紅潤表現，上市中僅其他、百貨股盤中小跌，鋼鐵亦僅小漲態勢。

元富投顧指出，通膨數據略緩解，加上美國銀行風波，恐讓Fed升息步伐放緩，甚至有提前降息的打算，基本上對美國企業、經濟都是正向的，因此，短期風暴得到妥善處理後，美股可以回穩，台股也將在15300-15800點區間整理。電子股方面，分析師評估，可趁反彈時出清新股或壓力較大個股，加上下半年市況仍不明朗，操作宜短期再觀望。