同時之間，周二稍早德國總理蕭茲(Olaf Scholz)對外指出，德國人不應該對矽谷銀行倒閉的後果有太大的顧慮，此外(德國)監管機構已經從2008年全球金融危機中吸取了教訓。「自2008年金融危機以來，我們已經取得了重大進展」。

Fratzscher說，儘管有很多理由讓我們較不擔心，「但我不會說歐洲全部都安全，因為這兩家美國銀行之所以處境艱難，根本原因在於利率上升太快，讓許多人措手不及」。

關於SVB在短期債務和長期投資(在高利率之下已經失去價值)之間的極端失衡，Fratzscer說，美國的槓桿操作程度遠高於歐洲。

但是他也指出，許多歐洲銀行也面臨同樣問題。

「我們必須非常謹慎」，Fratzscer還表示，德國各銀行尚未完全從雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒閉引發的2008年金融危機中恢復過來。雷曼兄弟的倒閉具有「系統意義」，並造成了骨牌效應。

「我們在SVB看不到這樣情況，SVB相對較小」。