易華電董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利0.45元，盈餘配發率約51.14％，分為近5年、近3年低點。以14日收盤價36.75元計算，現金殖利率約1.22％。公司將於5月30日召開股東常會。

易華電2022年第四季營收4.2億元，季增15.31％、年減35.47％，自近4年半低點回升，營業虧損0.41億元，雖較前年同期轉虧，但虧損幅度季減38.31％。惟受業外匯損拖累，稅後虧損0.54億元、每股虧損0.66元，雙創歷年新低。

合計易華電2022年營收21.12億元，年減29.64％、降至近4年低。營業利益515萬元，年減達98.57％、下探近9年低，毛利率10.46％、營益率0.24％分創近5年、近9年低。稅後淨利0.73億元，年減達77.39％，每股盈餘0.88元，雙創近5年低。

易華電表示，上季營收回升、本業虧損縮小，主因客戶因應春節拉貨備料及出現急單需求帶動。惟因美元貶值造成兌換支出增加，導致整體虧損加劇現。全年營運受面板相關產業市況轉疲影響而明顯下滑，但仍維持獲利，業外匯兌及股利收入則挹注部分下滑缺口。

易華電為長華*(8070)持股43％的轉投資公司，長華集團近期展開一連串高層人事調整，易華電前董事長黃嘉能3日辭任職務，易華電董事會14日選任天正國際(6654)總經理萬文財為新任董事長，黃嘉能則轉任副董事長。

天正國際亦為長華*轉投資公司，以持股13.43％為該公司第三大法人股東。長華*發揮長期與LED、半導體客戶的良好關係優勢，將天正國際自動化生產設備市場相關產品及服務導入既有客戶體系，被動元件相關材料則借重天正國際經驗，打入被動元件產業。

而易華電亦為長華集團的一員，長期深耕驅動IC相關材料領域。隨著長華*、易華電和天正國際業務關係益趨密切，有利於壯大長華集團在半導體材料供應鏈版圖。