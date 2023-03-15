SAP.iO是SAP全球新創加速器平台，主要在全球優選出具潛力的新創企業，並藉由挹注SAP技術、業務、行銷等資源與經驗，助其快速成長。SAP.iO台灣加速器計畫目的在於賦能台灣新創企業，以前瞻技術應對業務挑戰，且提供產業經驗、業務拓展、品牌曝光等資源協助，推升台灣新創企業創新能量並開展商機。

首次登陸台灣的SAP.iO加速器計畫聚焦「產業網路協同」、「數據分析應用」、「永續智慧供應鏈」三大場景，期待挖掘出擁有商業SaaS解決方案且具發展性的的新創企業。其中，產業網路協同涵蓋了產業生態圈建構、產品履歷與碳足跡追蹤、銀企直連與供應鏈金融等面向；數據分析應用包含前瞻技術應用、人工智慧應用、探索式資料分析相關內容，而永續智慧供應鏈則包括了供應鏈碳足跡盤查、韌性供應鏈管理等領域。

SAP將從研發、經驗、業務、品牌四大面向助力獲選的台灣新創企業開展業務。獲選的新創企業將可免費使用總價值新台幣百萬元的SAP雲端展示環境1年等、借鏡及對標SAP在全球與台灣的產業經驗和實例，加速業務發展，並免費取得SAP顧問諮詢服務。另一方面，SAP將免費輔導獲選新創企業把解決方案於SAP Store全球網路商店上架，並免去前3年上架費；新創企業得以快速開拓國際業務版圖，並藉由SAP商業網路平台鏈結產業生態系，進而深化業務合作可能。