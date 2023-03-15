民進黨總統大選初選正在進行登記，基隆市長謝國樑15日表示，他個人情感上希望看到2024年大選中，國民黨能與柯文哲領導的民眾黨合作，但他身為國民黨籍的基隆市長，仍會配合國民黨中央政策輔選。

談到2024年藍白合相關議題時，謝國樑表示，他從個人情感上，希望看到2024年大選中，國民黨能與柯文哲領導的民眾黨有更多連結與合作。他認為，藍白雙方在面對執政民進黨時，有很多觀點是相同的。在這樣的基礎上，及他個人情感的角度上，希望看到民眾黨與國民黨有多一點合作。

不過謝國樑強調，他是國民黨籍的基隆市長，他將會配合國民黨中央未來的提名過程及結果，進行區域立委的合作。

至於民進黨正在進行的總統初選，謝國樑表示，先恭喜副總統賴清德，目前看來綠營在總統侯選人的整合上，早走了一步。他認為國民黨要繼續加油，也要繼續整合「非綠陣營」。

謝國樑話鋒一轉，表示國民黨主席朱立倫在整合2024大選過程中，一直是用無私、無我的角度與精神，推動黨務工作上的整合。謝國樑說，在這一點上他對朱立倫表達高度肯定。

謝國樑強調，國民黨要繼續努力，也希望看到能與其他政黨合作，整合成功，一起挑戰2024大選。

至於談到友邦宏都拉斯打算與中國大陸建交，謝國樑表示，過去台灣與中國大陸曾有一段「外交休兵」的時候，他認為那段時間不僅可以減輕政府負擔，也能讓國家外交政策不致變成惡性競爭。但他強調，那個時代已經不復存在，謝國樑笑著說：「我只能說，我懷念『外交休兵』的日子。」